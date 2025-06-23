快訊

美國總統川普宣布 以色列與伊朗同意六小時後停火

新臺幣IRS 擬採集中結算

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
期交所。期交所／提供
期交所。期交所／提供

2008年金融海嘯震撼全球，許多原本被視為專業金融工具的衍生性商品，因缺乏足夠透明度與風險控管，成為災難引爆點。當時多數交易採「店頭交易」（Over-the-Counter）模式，雙方議定條件，未將交易提交集中結算，交易雙方承擔彼此信用風險，一方違約恐引發連鎖違約，造成系統性金融風險。

期交所表示，為防範此風險，G20於2009年匹茲堡高峰會達成共識，要求各國將標準化的店頭衍生性金融商品，如利率交換（IRS）與信用違約交換（CDS）納入集中結算機制，藉此提升交易透明度、降低交易對手風險並穩定市場。

美國、歐盟、日本、韓國與香港等主要市場紛紛導入集中結算制度，其中IRS因交易量大、曝險期間長，被視為首要納入集中結算的商品。

國內方面，金管會於2019年指定期交所為集中結算機構，負責店頭衍生性金融商品集中結算整體制度設計、建置系統平臺，以及市場業者的溝通與輔導，逐步打造符合國際標準的集中結算環境。

期交所自2022年起推出新臺幣IRS自願性集中結算，並於2023年新增客戶集中結算業務及新臺幣無本金交割遠期外匯契約（NDF）集中結算服務。自願性集中結算實施近三年，多數參與新臺幣IRS交易的金融機構已加入集中結算，在市場完備的情況下，金管會於2025年3月公告，自同年7月1日起，所有金融機構間新交易的新臺幣IRS契約，若符合期交所集中結算契約規格，皆須提交集中結算。

期交所提供結算、風險管理與保證金計算等專業服務，建置完善結算系統，便利結算會員與客戶參與，確保制度平穩運作。

期交所指出，此項改革為我國金融市場現代化的重要里程碑，有助建立「防火牆」機制、分散交易對手風險與降低違約衝擊，也能依國際資本規範適用較低風險權數與資本計提，減輕金融機構負擔；同時亦能提高店頭市場透明度與作業效率，促進資金流動與業務彈性。

金融海嘯 金管會 期交所

延伸閱讀

美攻擊伊朗台股大跌 金管會：隨時應變採必要措施

7月電子期、金融期齊跌

7月台指期跌177點

股市若出現「非理性波動」將出手…金管會發話護盤！網：又要禁空？

相關新聞

新臺幣IRS 擬採集中結算

2008年金融海嘯震撼全球，許多原本被視為專業金融工具的衍生性商品，因缺乏足夠透明度與風險控管，成為災難引爆點。當時多數...

台指期 短線修正

以色列與伊朗衝突的緊張局勢持續，上周川普曾宣布，將在兩周時間內考慮是否直接介入以伊戰爭，投資人認為這將為伊朗核計畫達成談...

期貨商論壇／原油期 偏多操作

台灣時間6月13日早晨，以色列對伊朗超過100處目標發動空襲，目標包含納坦茲核設施、核科學實驗室、鈾濃縮設施工廠等，以色...

全民權證／亞翔 選價內外10%

亞翔（6139）首季營收達120.7億元，年減37%，主要因去年上半年為營收高峰期，基期較高。不過法人預期，今年下半年將...

全民權證／鴻海 兩檔活跳跳

鴻海（2317）受惠輝達（NVIDIA）GB200順利放量出貨，推升營收成長，由於鴻海具有基板、模組、機櫃、散熱、組裝等...

全民權證／旺矽 押寶逾200天

旺矽（6223）短期面臨新台幣兌美元匯率升值，及消費性電子需求轉弱逆風，所幸人工智慧、高速運算需求仍然穩健，今年營收可望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。