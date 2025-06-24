服裝、製鞋股 吸引力浮現

美國對服飾與鞋類產品加徵關稅政策未明，為亞洲OEM供應鏈增添變數。摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，在近期股價修正後，產業風險與報酬比出現改善，具結構性優勢的大型OEM如服裝、鞋類仍具投資吸引力。

在關稅政策未明下，亞洲服裝與鞋類OEM廠商面臨盈餘下行風險，但評價面則已具吸引力。

估值方面，目前服裝OEM廠基於2025年預估盈餘交易於12.5倍本益比，2026年更降至10.4倍；鞋類OEM廠則分別為14.4倍與11.6倍，明顯低於過去七年平均本益比與一個標準差範圍，顯示目前評價具備中長期吸引力，隨營運回穩有望提供反彈契機。

展望中長期，大摩仍看好OEM廠商的整併優勢與客戶黏著度。尤其具備多據點生產能力、能參與研發及接單靈活的大型廠商，有望在品牌端需求提升下擴大市占率。台廠中，大摩看好儒鴻（1476）、豐泰、鈺齊-KY，均給予「優於大盤」評級，但分別下調目標至550元、145元、127元；聚陽維持「中立」不變，目標價降至250元；來億-KY評等由「中立」下調至「劣於大盤」，目標價降至270元。