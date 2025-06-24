短多強勢股 領漲抗跌

台股近期受追價動能趨緩及地緣政治風險增溫影響，年線、月線得而復失。專家指出，盤面資金輪流點火，華邦電（2344）、亞翔等獲法人買盤挹注，且技術面維持短多格局的強勢股，可望領漲抗跌，建議掌握節奏逢低布局。

以色列與伊朗戰事升級，美國轟炸伊朗核設施，引發美股期貨電子盤及亞股同步下跌，加上美國傳出擬撤台積電與韓國半導體廠在陸使用美技術豁免，衝擊台股昨（23）日跳空開低，直接摜破月線關卡，盤面氛圍轉趨保守。

統一投顧董事長黎方國認為，台股面臨中東緊張情勢加劇、關稅豁免期限將屆、財報匯損疑慮等干擾，市場避險情緒升溫，所幸季底作帳效應、盤面類股良性輪動，有利大盤短線維持高檔震盪，操作選股不選市，可優先關注具技術面及籌碼面優勢的個股。

篩選法人近五日買超逾700張、昨日股價表現相對強勢，加上5、10日線及月線呈現多頭排列個股，包括：華邦電、亞翔、健鼎、旺矽、貿聯-KY、尖點、帆宣、萬潤、穎崴、信紘科等，單日漲幅在2.4%至9.8%不等。

半導體設備材料族群延續強勢表現，無塵室與機電工程大廠亞翔在手訂單達2,084億元，創下歷史新高，且下半年步入專案認列高峰，股價連二日攻頂收323元，蓄勢挑戰366元歷史天價，引領旺矽、穎崴等探針卡股及萬潤等CoWoS股同步收高。

展望後市，大型本國投顧分析，台股本周起季線將快速向下扣低，未來有望趨平，甚至翻揚向上，強化下檔支撐力道，現階段融資水位偏低，短線回檔不易出現多殺多行情，但須留意中小型股波動加劇，建議採價差交易，切忌追漲殺跌。