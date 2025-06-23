全民權證／亞翔 選價內外10%

亞翔（6139）首季營收達120.7億元，年減37%，主要因去年上半年為營收高峰期，基期較高。不過法人預期，今年下半年將進入工程認列高峰，有望帶動營收回升。

展望後市，亞翔參與多項台灣公共建設與高科技廠房專案，包括台北捷運環狀線北環段、台中藍線、桃園綠線延伸段及三鶯線延伸計畫。高科技廠房也是重要發展領域，布局橫跨矽晶圓、晶圓代工、記憶體、先進封裝、生醫製藥及潔淨能源等產業；中國市場則聚焦於HBM儲存晶片與AI、物聯網等應用帶動的半導體產業鏈擴建，以及生技與高端設備領域的智能廠房建設，持續拓展業務版圖。

看好亞翔後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數90天以上的權證介入。

（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。