台燿、欣興 瞄準逾80天

受惠大型雲端服務供應商（CSP）大舉投入ASIC市場，受惠族群從伺服器也擴散到PCB族群，包括台燿（6274）、欣興（3037）昨（23）日股價逆勢上揚，欣興甚至亮燈漲停。

法人表示，台燿為少數能穩定供應高階M7、M8材料的供應商，預計ASIC今年的CCL市場規模達百億元，下半年開始貢獻實質出貨動能。由於次世代CCL驗證將進一步明朗，台燿可望延續此次切入新供應鏈的優勢。另外台燿產品組合持續優化，800G交換器將推升高階CCL需求，由於今年正式開啟800G交換器建置潮，AI伺服器的應用也使高階交換器的需求快速成長，800G的滲透率將超越400G，並升級至M8等級的CCL材料，顯著推升高頻高速材料需求。

面對美中關稅戰，台燿具備高度產能彈性，近年積極推動製造據點多元化，位於泰國春武里新廠預計第3季進入量產，明年將進一步擴產。

至於今年接獲不少ASIC訂單的欣興，已陸續於楊梅廠試產和認證，將可大幅拉高楊梅廠稼動率。法人分析，欣興今年成為AI大客戶新世代GPU載板的供應商，光復廠與客戶合作順利。隨著AI伺服器HDI板良率逐季改善、楊梅廠稼動率逐季提升，以及載板缺料有利挑單生產，都有助欣興的毛利率向上。另外AI大客戶及ASIC成長趨勢明確，加上台積電先進製程及先進封裝產能持續提升，正面看待欣興下半年營運。

權證發行商表示，投資人若看好台燿與欣興後續表現，可以挑選價內外10%以內，80天期以上的權證入手，以小金搏大利。