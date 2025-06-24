LINE Pay跨境支付 韓國拓點

台灣行動支付龍頭@@@LINE Pay@@@（7722）跨境支付在韓國新增據點釜山，加速海外市場布局，去年7月開通以來，LINE Pay已在新羅免稅店、樂天超市等韓國據點開啟使用。

LINE Pay董事長丁雄注指出，台灣旅客至韓國觀光人數持續成長，除首爾外，釜山也已成為熱門旅遊目的地，今年積極將LINE Pay生態圈推展到更多海外支付據點。

LINE Pay昨（23）日與韓國觀光公社、釜山觀光公社及釜山在地觀光業者，共同簽署合作備忘錄（MOU），成為台灣首家與韓國觀光公社及釜山觀光公社共同推動跨境支付的行動支付業者，透過官方機構與在地業者積極推動，將快速擴大LINE Pay在韓國支付據點與海外知名度。

台灣是釜山2024年最大海外旅客來源，共吸引逾50萬名台灣觀光客造訪，年增94%，超越日本與中國大陸。

LINE Pay表示，與官方機構合作，將在釜山在地商店導入LINE Pay，提升台灣旅客在釜山使用行動支付的便利性，另外釜山觀光公社將投注大量資源結合LINE Pay共同推廣釜山觀光。