昕奇雲端 7月轉上櫃
上奇轉投資雲端服務運營商昕奇雲端（7747）預計7月上旬由興櫃轉上櫃，昨（23）日舉行上櫃前業績發表會。昕奇雲端董事長許承強表示，將持續推動亞洲新創生態圈發展，希望與更多創業者攜手，開創更大的可能性。
昕奇雲端專注以雲計算為核心競爭力的客群，如遊戲、影音串流、線上學習平台、電子商務等新創與新經濟企業，合作多年的客戶包括91APP、旅遊平台KKday、直播娛樂平台17LIVE 、訊連旗下玩美移動及數位工具平台凱鈿等。
昕奇雲端目前已成功拓展香港、日本、新加坡、馬來西亞及印尼等市場，海外營收占比逾58%，其中日本市場僅進入一年多，營收已占雲端營收近15%。
許承強表示，在AI與雲端雙引擎的帶動下，昕奇雲端極度專注於對AI與雲端資源高度依賴的新創客群，不做「me too」，走出自己的一條路，從母公司上奇集團出發，不斷累積與建立在新創生態的人脈與資源，致力於建立F2SU （a friend to startups）價值體系。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言