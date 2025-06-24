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現觀科 訂單動能大補

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

現觀科（6906）昨（23）日召開股東會，董事長邱大剛表示，已取得前十大人口紅利國家的半數電信業者大單，將為後續訂單挹注強勁動能，下半年營運將優於上半年。

邱大剛指出，現觀科首季拿下印度三大電信業者之一的Vodafone idea訂單，加上先前已掌握的印度電信業者Bharti Airtel（巴帝電信）等前兩大客戶，目前印度前三大電信業者中，已掌握其中兩家客戶訂單，市占率超過65%。

印尼方面，邱大剛表示，第2季再獲第三大電信業者青睞，在印尼的市占率一舉衝上將近100%。

現觀科北美布局也有新斬獲，邱大剛透露，北美客戶已進入實際交付階段，除順利取得新客戶外，也有其他加拿大潛在客戶正密切接觸中。

邱大剛表示，今年與明年原先預計耕耘的重點客戶，大多已簽約或即將進入簽約階段，新客戶拓展順利，特別是在人口紅利國家方面，需求持續成長，下半年營運會優於上半年。邱大剛表示，關稅與電信業者無關，對營運幾乎沒直接影響，但因營收九成以美元計價，會直接反映到帳上。

印度 印尼

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