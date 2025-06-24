vivo推新機 帶旺聯發科
智慧手機品牌大廠vivo昨（23）日宣布，再次攜手合作夥伴聯發科（2454）與蔡司，在台灣發表新款輕巧旗艦機X200 FE。vivo台灣總經理陳怡婷看好，新機銷售量有望較前一代機種成長三成。
vivo目前是台灣前三大手機品牌，陳怡婷透露，公司有信心今年在台灣市場整體銷售額年增五成，銷售量年增25%。
法人看好，vivo手機出貨量看增，同步助攻聯發科5G手機晶片銷售。
據悉，X200 FE處理器採用聯發科的天璣9300+處理器，後鏡頭則使用5000萬畫素蔡司IMX882超級長焦鏡頭與5000萬畫素蔡司IMX921 VCS仿生主鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭。
螢幕尺寸方面，X200 FE搭載6.31吋AMOLED平面螢幕，因此具備精巧與輕便性，全機重量僅186克，共有摩登藍、風尚粉、淺蜜黃、極簡黑等四色，建議售價為26,990元。
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