友訊（2332）深耕資安商機，不僅資安產品拿下美國企業級客戶五年大訂單，昨（23）日宣布取得歐盟EN 18031資安認證，有助強化歐洲市場布局，衝刺業績。

友訊執行長張家瑞觀察，全球資安意識持續提升，美國針對大陸網通品牌TP-Link展開調查，代表政府及國會議員都意識到可能的資安議題，不僅政府關注國安及資安，企業端也因為駭客攻擊等因素，推升資安意識，並開始發酵。

張家瑞認為，美國調查以及資安議題對友訊一定是正面影響，只是發酵時間快慢。友訊近期接獲美國企業客戶資安訂單，一簽就是五年，是首次規模這麼大且時間長的訂單。

友訊資安布局持續傳來捷報，旗下最新三頻無線Mesh路由器「M95」，通過歐盟無線電設備指令（RED）EN 18031網路安全標準評估，獲得國際權威認證機構Nemko核發CE RED Type Examination Certificate（TEC）型式檢驗證書，不僅領先全台網通業者，更引領業界邁入資安新紀元。

業界指出，歐盟官方公報（OJ）的RED（Directive 2014/53/EU）協調標準，明確規範物聯網與無線設備於資安防護上的基本要求，友訊通過相關標準，有助後續爭取更多歐洲客戶訂單。

友訊表示，以「引領智慧生活，共創永續價值」為永續願景，更將資安視為產品開發的核心基礎，此次獲得歐盟相關認證，不僅代表公司產品具備高等級防禦能力，有效阻絕駭客入侵與惡意攻擊，更顯示產品已達到歐盟市場對資安防護的嚴格標準，為全球市場拓展奠定基礎。

近年友訊布局商用、家用、與產業用三大產品線，除強調資安及國安，並以台灣製造（MIT）品牌價值供應鏈為發展主軸，目前友訊來自台灣晶片、軟體、製造等供應鏈占比達65%。