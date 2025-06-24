乙盛拓版圖 打造新引擎

鴻海集團旗下機構件廠乙盛-KY（5243）昨（23）日舉辦法說會，受惠關稅急單挹注，乙盛對上半年營運持審慎樂觀態度，下半年則仍需嚴密觀察美國關稅政策走向。

乙盛目前擁有墨西哥、越南、馬來西亞等海外廠，因此能彈性因應客戶的要求，並降低關稅戰帶來的衝擊，加上該公司功能性貨幣為美元，成本費用是人民幣，墨西哥廠則用披索，因此，新台幣升值對公司影響相對有限。

展望未來，乙盛看好車用、網通、消費性電子等三大應用，並且將會積極拓展低軌衛星、能源等新業務，而在伺服器方面，目前也正在切入AI相關的應用，期盼能夠為下半年營運挹注新動能。

乙盛今年首季稅後純益1.67億元，為歷年最強的第1季，季增0.7%，年增65.7%，每股純益1元。