鴻海集團閉門法說會昨（23）日起跑，鴻海旗下廣宇（2328）表示，將跨入機器人領域，並將在第4季併購相關公司，藉此切入機器人線束。

同時，受惠消費性電子與網通產品需求回升，加上獲得區塊鏈新客戶訂單，第2季營運將優於第1季，第3季優於第2季，第4季還要觀察。

廣宇指出，預定在第4季收購一家歐洲公司，這家公司是從事機器人電機馬達的公司，收購完成之後，廣宇將切入機器人的線束產品，但實際上業績發酵恐怕要等到2028年。

至於加密貨幣方面，廣宇指出，已經獲得一家新的美系區塊鏈公司客戶，增添新的成長力道。廣宇旗下的馬來西亞廠有轉單效應，許多消費性產品新客戶前來洽談，同時，美國總統川普大力支持加密貨幣，使得挖礦機的需求暢旺，而且挖礦機不只是為了比特幣，也逐漸蔓延到其他加密貨幣，都造成廣宇的馬來西亞廠產能滿載。

廣宇先前也公告董事會通過授權董事長，簽署意向書收購夏普北馬來西亞（SNM）廠房資產，投資金額3.41億元，該廠房土地使用權面積69萬平方英尺（約1.9萬坪），廠房樓地板面積57.89萬平方英尺，主要目的是配合新客戶需求，擴增產能。除購買夏普的廠房之外，廣宇也將在馬來西亞自建一座新廠。

去年馬來西亞占廣宇整體產能30%，若下半年陸續擴產，將可望提升到35%到40%。

廣宇今年第1季，產品占營收比重，分別為消費性電子占57.1%、通訊產品14.87%、車用產品16.47%、工控產品10.81%、醫療產品0.75%。

廣宇表示，即將進入傳統旺季，受惠網路產品的新客戶與新訂單出貨，加上消費性產品訂單回升，因此通訊與消費性產品將會顯著成長，推升第2季營運優於第1季。