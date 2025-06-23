和泰攻改裝車 挹注業績

和泰車（2207）子公司車美仕旗下TOYOTA GR GARAGE搶攻國內跑車暨改裝市場有成，近期訂單持續湧入，施作改裝或保養的車輛超過300輛，其中GR車系占了六成，預計下半年業績成長動能將加速。

和泰車子公司車美仕去年業績創下新高，成為和泰重要金雞群之一，車美仕子公司GR GARAGE帶動改裝車熱潮，可望進一步擴展業務。

車美仕2024年合併營收141億元，年增7%，全年獲利創下歷史新高，今年可望繼續貢獻母公司營運。

車美仕是和泰汽車與日本豐田關係企業共同轉投資的汽車用品專業公司，轉投資GR Garage開幕三個月以來，已經是網紅名店，累積來店人數大約7,000人，有施作改裝或保養的車輛超過300輛，其中GR車系占了六成，客戶大多來自雙北及桃園地區，初期營運狀況比預期的更好；而且隨著國內購車更多元化，喜歡跑車、改裝車的人增加，將吸引更多顧客上門。