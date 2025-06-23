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國產搶台積建廠商機

經濟日報／ 記者宋健生／嘉義報導

國產大啖台積電建廠商機，營運獲加持。國產（2504）昨（23）日表示，旗下嘉太廠受惠於嘉義科學園區、馬稠後產業園區、大埔美精密機械園區等利多加持，尤其掌握台積電先進封測廠的建廠商機，每月產能達5萬立方米，榮登集團年度出貨王。

因應全球AI需求旺盛，台積電持續擴大在台灣先進封裝布局，目前在嘉義科學園區的兩座CoWoS先進封裝廠日夜趕工，其中P1廠預計今年第3季完工裝機，P2廠則將於2026年完工裝機，2028年二座廠都能開始量產。

台積電在嘉科園區興建兩座CoWoS先進封裝廠，因應高科技大廠產業布局需求，南科管理局已啟動嘉科二期90公頃擴建計畫，加上馬稠後二期廠商進駐帶動就業人口，未來半導體園區帶動的群聚效應，都讓嘉義加速脫胎換骨，成為大南方科技廊帶新矽谷。

國產建材實業嘉太廠廠長吳宗勳表示，嘉太廠位於嘉義縣太保市，往東可與嘉義廠協同作業，往北可與斗南廠相互支援，由於鄰近嘉義科學園區與馬稠後產業園區，充分掌握科技建廠商機，目前混凝土供應占比，廠房55%，房建45%。

尤其台積電在嘉科園區的二座CoWoS先進封裝廠，位在太保市西側，靠近朴子交界處，國產嘉太廠占地利之便，扮演主力供應的角色，二座封測廠混凝土需求約80萬立方米，等同四座台北101。

目前，台積電先進封裝廠正如火如荼興建，其中P1廠已完成一半的結構體，P2廠正在進行基礎建設；業界傳聞，P1廠第3季完工裝機後，將導入WMCM（多晶片模組）封裝技術，並在第4季建置mini line，讓該技術在嘉義實現量產，且為專廠專用。

台積電

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