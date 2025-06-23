羅昇小金雞 怡進攻內銷

佳世達集團旗下、機器人概念股羅昇（8374）子公司、台灣最大出口捆包機製造商怡進工業，明（25）日將參加「台北國際包裝工業展」，這也是集團小金雞怡進首度在國內展會亮相、反攻國內市場。

怡進為羅昇企業子公司、佳世達大艦隊成員，將結合集團的技術資源與全球營運經驗，致力為台灣產業提供世界級的解決方案。目前，怡進在全球擁有400家以上銷售通路，產品以外銷歐美為主，遠銷超過100個國家，超過七成的營收來自歐美市場。

台北國際包裝工業展將於6月25日至28日在台北南港展覽館登場，怡進今年首度在一館四樓展示高速捆包解決方案。

此次展出的重點產品TP-702系列高速捆包機，具備每分鐘65條的超高運作效率，成為海外熱銷產品，其穩定的性能與嚴謹的製造品質，也展現了怡進對產品一貫的高標準要求。

怡進總經理孫曉玲表示，怡進是從台灣出發的品牌，這些年將產品成功推向國際市場。展望未來，怡進將持續深耕台灣市場，透過技術創新與在地服務，協助企業加速自動化升級。