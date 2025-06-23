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聯電明除息、殖利率逾6% 市場觀望氣氛濃厚

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
聯電24日將除息，每股配發現金股利2.85元。圖／聯電提供
聯電24日將除息，每股配發現金股利2.85元。圖／聯電提供

晶圓代工廠聯電（2303）24日將除息，每股配發現金股利2.85元，23日為除息前最後一個交易日，受大盤重挫313點影響，市場觀望氣氛濃厚，終場跌0.65元、收47元，參與除息買盤並不踴躍。

聯電這次配息2.85元，以今天盤價47元計算，殖利率逾6%，具高殖利率題材。觀察三大法人昨天進出狀況，外資賣超7,331張，連四賣；本土投信、自營商則力挺，分別買超1.3萬餘張及1.1萬餘張。

基本面方面，聯電5月合併營收194.8億元，月減4.7%，年減0.1%；前五月合併營收977.94億元，年成長4.17%，續創同期次高。

展望後市，聯電認為，本季所有產品應用領域將會溫和回升，將持續專注於關鍵技術專案的執行，來強化競爭優勢，例如與美國夥伴合作的12奈米技術專案，使客戶在製造基地的地理分布上能夠有更多元化的選擇。

法人指出，晶圓代工成熟製程市況仍未明顯復甦，加上近期新台幣強升、地緣政治干擾，都將成為聯電後續營運變數，進而牽動除息行情走勢。

聯電 晶圓代工廠

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