聯強除息首日慘遇中東戰火陰霾 公布5月EPS達0.23元
聯強（2347）因股票達公布注意交易資訊標準，故23日公布今年5月財務數字，歸屬母公司業主淨利3.83億元、年減36%，單月每股純益（EPS）達0.23元。
此外，聯強今日進行除息，每股配息4元，惟在中東戰爭局勢進一步緊張下，導致聯強今日股價受挫，終場收在62.5元，下跌4.6元、跌幅6.86%，呈現貼息。
聯強公布今年5月營收295.8億元、年減9%，稅前淨利6.56億元、年減16%，歸屬母公司業主淨利3.83億元、年減36%，單月EPS達0.23元。
展望後市，聯強副總裁杜書全先前指出，今年成長動能來自商用加值業務，預估本季營收重回正成長軌道，季比、年比皆會成長，全年則呈現逐季增長態勢。
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