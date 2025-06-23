偉訓收購 AIP 跨足聲學市場

偉訓科技（3032）23日宣布，已通過董事會決議，透過旗下子公司鴻富香港取得Amber Investment Partners Limited（以下簡稱「AIP」）全數已發行可轉換公司債。本次本公司透過子公司取得AIP全數可轉換公司債，加計本公司3月20日經董事會決議通過取得AIP全數已發行普通股（以下簡稱「本收購案」），總計以約美金150百萬元取得全球聲學領導廠商「珀韻電子有限公司」（以下簡稱「珀韻」）100%控制權，完成本收購案後，偉訓科技將正式跨足關鍵音響元件與相關應用領域。

本收購案資金來源短期將以自有資金及永豐銀行融資支應，未來也規劃積極推動AIP KY回台上市！本次交易由偉訓集團與安橋資本協同推進完成，AIP為安新一號基金旗下投資組合之一。相信在偉訓集團的支持與資源整合下，AIP除了可延續其在電聲領域的領先地位下，亦將進一步發揮協同綜效，為集團創造更大價值與長期成長潛力。

全球揚聲器市場大致分為家用音響和消費性電子搭載的揚聲器，以及車載音響兩個主要市場。在家用音響和消費性電子領域而言，由於消費者對居家沉浸式影音體驗的重視提升，根據市調機構Statista統計，全球揚聲器市場未來五年將以5.75%成長率增長，預估至2029年達618億美元，當中亞太、北美與歐洲占比近9成。而在車載揚聲器市場方面，車內音質的追求促使汽車搭載更多揚聲器，2022年至2026年平均每台車所配置的揚聲器數量從6.3顆增長至9.4顆，新款電動車更是普遍搭載高達16到20顆揚聲器以上，且由於消費者對於駕車的影音體驗要求，此數量還在上升，預估2026年總需求量達1.6億顆，較2025年增長40%。

在揚聲器結構中，最關鍵的部件就是音圈（Voice Coil）及振膜（Diaphragm），音圈和振膜是影響揚聲器音質和品質的關鍵。珀韻成立於 1979 年，是全球最大音圈與振膜製造商，產品橫跨高階專業音響、消費型音響與車用音響，全球市占率超過5成，在高階家用音響音圈占有率更接近7成，在高階音響振膜占有率也有2成，長年穩居市場龍頭且持續成長。主要客戶涵蓋 600 家聲學與一線音響品牌，市場遍及亞洲、歐洲與美洲。透過本收購案之完成，本公司得以跨足高成長聲學元件領域，深化產品多元性，為全球營運版圖奠定關鍵里程碑。

珀韻長期深耕技術研發與自動化製造，具備完整自主研發能力與嚴謹品管機制，目前於越南、中國大陸與馬來西亞和美國均設有生產基地，員工總數達 6,000 人，並持續擴產以因應需求。為進一步強化客戶關係與產品競爭力，珀韻也積極透過併購推動垂直整合，投入揚聲器關鍵材料生產，包括紙質振膜、錦絲線等關鍵零組件，提升整體營運競爭力。珀韻 2024 年營收約為美金1.26億元，稅前淨利約美金1,688萬元，毛利率約32%，高階產品更有高達50%以上毛利率，擁有穩健的獲利能力與產業領先地位，偉訓於本收購案完成後，預計導入自身自動化的專長協助珀韻進一步降低製造成本；偉訓藉由取得珀韻發行之可轉債以及進行融資借款重組，預期每一年可再增加貢獻偉訓利潤約美金700萬，對偉訓合併AIP的財務效益將有重大的貢獻。預估珀韻在產業地位和產業趨勢整體往上的情況下，每年營收和獲利上將可有2位數以上成長。

本次收購案對偉訓具有重大策略意義，珀韻具備優秀產業地位與經驗豐富的團隊，加入偉訓後將可發揮雙方資源綜效，有助於營收多元發展。珀韻將維持既有管理團隊與營運據點，雙方將共同開發聲學元件新應用、切入新市場，透過整合雙方資源與專長，預期將強化集團整體獲利結構與營運效率，創造長期股東價值。