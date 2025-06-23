地緣局勢緊繃！電子零組件剽悍出線 欣興、楠梓電漲停

中東戰火衝擊全球市場，台股23日盤中一度重挫近500點、回測月線支撐，盤中跌幅收斂、回防21,700關。電子權值股普遍走弱，台積電（2330）大跌3%、低點探至1,015元。然而，電子零組件族群逆勢突圍，成為資金避風港。

其中，欣興（3037）、楠梓電（2316）率先亮燈漲停鎖死，德宏（5475）一度大漲逾7%，帶動南電（8046）、健鼎（3044）、景碩（3189）、華通（2313）、金像電（2368）等同步走強。鴻呈也強攻漲停，激勵台達電（2308）、台光電（2383）、聯茂（6213）、志聖（2467）、泰鼎-KY（4927）、AES-KY（6781）等接力翻紅，推升類股指數由黑翻紅，展現盤面防禦韌性。

法人指出，AI仍是中長線主流，但市場已轉向重視基本面與出貨能力，不再是「沾上AI就會漲」的行情。具實質動能的伺服器、散熱、PCB與機殼等四大AI族群，憑藉穩健營收與訂單動能，持續吸引資金布局。

欣興受惠成為輝達（NVIDIA）新世代GPU載板第二供應商，量產與認證提前一季，年底光復廠產能利用率將達60%，市占率優於市場預期；同時接獲大量ASIC訂單，楊梅廠產能利用率目標年底滿載。楠梓電則持續優化生產結構與產品組合，AI相關訂單能見度延伸至第4季，預期第3季為營運高峰，但匯率波動仍是變數。

隨著全球半導體供應鏈加速布局，AI算力需求持續升溫，推動先進製程與封裝技術快速演進，CoWoS、CPO及網路資安等題材同步升溫。相關3C概念股如台積電、欣興、楠梓電、弘塑（3131）等業績成長穩健，有望成為下一波資金輪動焦點。

整體來看，電子零組件族群在震盪市況中展現防禦韌性，並憑藉AI及半導體產業長期成長動能，持續吸引市場資金青睞。