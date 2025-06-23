現觀科股東會／手握過半人口紅利國訂單 董座笑看後市

電信數據分析大廠現觀科（6906）於23日召開114年股東會，董事長邱大剛親自現身主持，而面對全球電信數據市場的持續爆發，他也向股東說明旗下各產品線握有的優勢及公司在市場的領導地位。邱大剛指出，截至目前全球前十大人口紅利國家，已有至少五個國家都已成為現觀科的客戶，而隨著每年電信公司的網路流量倍增，也看好團隊將持續繳出亮麗的成績單。

邱大剛分享，團隊目前表現最佳的部分，在於「網路優化」產品線，這些產品能有效改善電信業者的痛點，且透過手機的實際回報，無論是室外還是室內，均能夠準確掌握網路狀況。而公司在各大標案中，由於技術持續領先競爭對手，因此經常位居第一或並列第一。此外，他強調，電信業者非常重視信譽，現觀科團隊在20多年來從未交付失敗，這也使得近年前十大客戶持續擴充。

針對團隊「技術優勢」，邱大剛提到，團隊在無線通訊定位優化的新興領域已取得超過四成的全球市占率，過去幾年又因世界盃足球賽、泰勒絲演唱會與世界盃博覽會等各種大型活動，協助全球各國政府進行人流分析與交通優化與疏解而聞名。對此，他透露，團隊內部有超過80%的員工擁有專業技術背景，這是公司能夠持續成長的重要原因。雖然台灣市場已經飽和，但全球約有60%的地區尚未使用這種通信系統，這為公司提供了巨大的市場機會。

至於「財務」方面，邱大剛表示，公司的現金流非常健康，賺取的利潤會持續投入研發。他指出，今年年初北美客戶雖然仍在簽約，但已經進入實際交付流程。此外，印度市場已經占有2/3的市場份額，而印尼的前三大業者也已全部獲得合作。而現觀科今年將發放每股3.2元的現金股利，對此、邱大剛直言，「公司目前的現金流都很健康，所以基本上我們賺多少就發多少，若有多賺的部分，也都會繼續投入研發」。