錸寶攻儲能案場 營運衝

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

錸寶（8104）受惠於子公司儲能案場進入建置高峰期，推升營運步入高檔，看好2025年營運加溫，表現可望優於去年。

錸寶將於明（24）日舉行股東常會，通過去年度盈餘分配案，包括0.1元現金股利及0.1元股票股利，合計0.2元，並全面改選董事。

錸寶今年首季每股淨損0.13元，本季逐步擺脫低潮，受惠於子公司出貨的電池櫃獲客戶驗證開始認列營收，5月合併營收站上4.12億元，創新高，月增9.9%，年增124.5%；前五月合併營收15.65億元，年增60.3%。

錸寶董事長葉垂景在致股東報告書中表示，錸寶為分散顯示器產品過於集中在PMOLED的風險，2023年年開始代理銷售TFT LCD、AMOLED 與EPD，2024年已有一些案件開始量產。2025年將有更多的案件量產，提升營業額。另轉投資翰泰能源興建儲能櫃廠，預計於2026年完成後貢獻營收。

葉垂景表示，展望2025年營運，除持續發展電池／儲能事業外，顯示器事業將續爭取PMOLED於利基市場如車用產品與光學應用產品開案，致力於滿足現有客戶各種不同顯示器技術的需求。

此外，錸寶也透過合作日本公司的銷售管道，爭取更多訂單機會。內部則以嚴格控制成本，提升市場競爭力來努力。產品研發部分則是與國內外廠商技術合作，持續開發Micro LED與新的驅動方式AMOLED產品。

錸寶 LED

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