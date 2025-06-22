緯創新金雞 緯詠搶綠色轉型商機

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導

緯創（3231）集團衝刺AI多元布局，看好全球綠色轉型需求商機，旗下緯詠智能透過導入AI技術，開發出「人才健康永續」、「供應鏈綠色轉型」二大解決方案搶市。

緯詠智能成立於2024年10月，是緯創集團新孵育的小金雞。緯詠智能營運長廖秋婷指出，目前旗下產品線集中於數位健康及供應鏈永續兩大領域，團隊也發現數位健康需求並非僅存在企業經營層面，而是社會大眾都會有需求，因此計劃將現有產品線，進一步拓展至高齡化社會應用，做大商機。

廖秋婷說，緯詠智能定位於創新服務應用市場，作為SaaS服務提供商，除了持續提升對既有客戶的服務品質，更力求爭取更多不同產業的新客戶，希望未來幾年客戶能數倍增長。

展望未來，廖秋婷表示，隨著ESG議題日益受重視，緯詠智能的數位平台能幫助企業快速整理ESG報告書所需內容，看好相關市場發展可期。

緯創 ESG

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