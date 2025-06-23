LED廠轉型大作戰

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

台灣LED廠展開轉型大作戰，億光（2393）、富采、泰谷、立碁、弘凱鎖定當紅的矽光子、化合物半導體等應用，希望闖出一片新藍海，擺脫紅色供應鏈低價競爭衝擊。

億光在董事長葉寅夫引領下，穩步邁向高階功能感測元件與化合物半導體。目前公司營收主力為不可見光及車用產品，下半年持續擴大車用市場，帶動營收續揚。

億光並積極布局新興半導體領域，碳化矽（SiC）已進入試產，矽光子則仍在實驗室深耕，力求降低生產成本、提升良率，為公司開闢新的獲利動能。

富采為優化光電半導體事業，2025年2月21日宣布合併旗下晶元光電與隆達電子兩家子公司，合併後新公司名稱暫定為富采光電，合併基準日暫定為2025年10月1日。富采透過晶片與封裝技術整合，在同時具備光電半導體晶片與封裝能力的LED廠商中位居前列。

富采推動高附加價值「3+1」應用，涵蓋車用、先進顯示、智慧感測及光通訊、高效三五族太陽能電池。搭配母集團友達資源，富采在新型顯示與AI帶動的光通訊、新能源領域具獨特潛力。

泰谷鎖定半導體領域，近年積極投資半導體子公司並與新加坡Sunlune合作，搶攻AI運算與加密晶片市場，半導體業務將是營運關鍵。

立碁多元轉型，透過深化核心封測技術，拓展SiP及高頻光電SiP技術，瞄準電動車、AI、元宇宙及新興矽光子。

太陽能電池 半導體 光電

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