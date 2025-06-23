美國參議院通過穩定幣法案，為與美元掛鉤的加密貨幣設立監管規則，代表加密貨幣產業取得重大勝利，台廠中，鴻海集團旗下廣宇（2328）搶搭相關商機，旗下挖礦機相關業務訂單強勁，成為大贏家，大馬廠區產能滿載。

廣宇今年動能包括AI伺服器、礦機、遊戲機與鴻海集團需求等，法人看好第2季營運將優於第1季，下半年優於上半年，全年營收可望成長兩成。

外電報導，美國參議院通過穩定幣立法，是加密貨幣產業多年來，在推動建立有利監管環境方面，最具成效的成果。此前，該產業已投入數億美元，支持對加密領域採取友善態度的國會議員。在美國去年大選中，加密重量級人士組建了美國歷史上資金最充足的企業政治行動聯盟，而且已為2026年中期選舉擬定類似計畫。

加密產業支持者希望能使穩定幣成為主流支付方式。因為穩定幣本身就是相當有利可圖的業務，穩定幣領導業者、泰達幣（USDT）發行商Tether光靠準備金就賺進數十億美元。

廣宇正強攻加密貨幣商機，廣宇先前指出，客戶考量關稅議題，開始大量要求非大陸產能，旗下馬來西亞廠轉單效應強勁，許多消費性產品新客戶紛紛來洽談。

同時，比特幣價格維持高檔，美國總統川普也大力支持加密貨幣，使得挖礦機的需求暢旺，而且挖礦機不只是為了比特幣，逐漸蔓延到其他加密貨幣，都促成廣宇大馬廠產能滿載。

因應需求，廣宇之前公告董事會通過授權董事長，簽署意向書收購夏普北馬來西亞廠房資產，投資金額3.41億元，該廠房土地使用權面積69萬平方英尺，廠房樓地板面積57.89萬平方英尺。

廣宇董事長李光曜之前表示，該公司東南亞事業處，因受益美中貿易競合與供應鏈彈性調整，近期有大量客戶洽詢，將積極把握機會，配合客戶需求，擴大產能，以爭取消費性、通訊性等產品商機，今年營收能回復成長的趨勢。