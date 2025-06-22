宏碁「老虎隊」法說登場

宏碁（2353）集團旗下子公司「老虎隊」展碁國際（6776）、宏碁資訊、建碁（3046）、倚天酷碁-創將於24日聯合舉行法說會，市場關注，展碁下半年任天堂Switch 2代理銷售業務，宏碁資訊在生成式AI事業進程，以及倚天酷碁AI智慧應用新品動能。

任天堂Switch 2上市僅四天就售出350萬台，成為史上銷售速度最快的遊戲主機，新機也將於7月在台上市，展碁為任天堂台灣代理商，有望迎來新一波銷售潮。

展碁總經理林佳璋看好新機銷售動能，加上下半年邁入傳統性電子旺季，法人預估，展碁下半年營運優於上半年，今年營收持續向上，有望再創新高。

宏碁資訊總經理周幸蓉日前指出，2025年全球充滿許多的挑戰與機會，該公司聚焦三大面向，包含持續深化雲服務、推動數據治理及人工智慧服務和落實區域化經營策略，衝刺業績及獲利持續成長，看好下半年營運將優於上半年，全年營收力拚創新高。

周幸蓉強調，該公司定位為企業生成式AI加速器，協助客戶打造「世界雲端工廠」及「AI數位員工」，對協助企業解決今年普遍遭遇的關稅及匯率問題有很大幫助。

倚天酷碁日前在台北國際電腦展發表兩款主打新品─Acer FreeSense Ring智慧戒指與AI翻譯耳機「宏碁譯秒聽」，聚焦於智慧穿戴與人工智慧應用。

法人看好，倚天酷碁AI相關業務一年後營收占比有望從當下的一成，大增至五成以上，伴隨既有業務成長，帶動今年整體營運續創高。

建碁方面，公司持續聚焦工業電腦及顯示器兩大產品線，今年也擴大布局邊緣AI領域。此外，建碁去年下旬併購日本精品家電品牌暨創工作室Amadana。建碁指出，目前該事業仍處於梳理客戶及業務、汰弱留強的重整階段，以重新建構主力核心業務，要貢獻營收預期尚需一點時間。