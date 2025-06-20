映泰三策略 催動成長
映泰（2399）昨（20）日召開股東會，董事長王明義表示，人工智慧（AI）技術興起，將深耕既有PC市場、切入AI邊緣運算，並將AI能力納入工業電腦系統設計，以三大策略提升附加價值，搭上AI成長的浪潮。
王明義表示，首先持續深耕既有PC市場，強化既有優勢基礎。其次藉由在x86平台的豐富經驗，結合第三方神經處理器（NPU）策略夥伴，擬切入由輝達（NVIDIA）主導的AI邊緣運算市場，積極拓展AI應用新機會。第三，將AI能力納入工業電腦系統設計，協助客戶更快導入多元化的專業應用場景。
映泰副總林坤德表示，AI邊緣運算產品預計今年底至明年首季開始發酵，目前有超過十家新客戶展開概念驗證（POC），明年AI邊緣產品營收占比目標為從目前約10%提升至30%以上，成為未來營收與獲利主力。
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