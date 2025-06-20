映泰三策略 催動成長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

映泰（2399）昨（20）日召開股東會，董事長王明義表示，人工智慧（AI）技術興起，將深耕既有PC市場、切入AI邊緣運算，並將AI能力納入工業電腦系統設計，以三大策略提升附加價值，搭上AI成長的浪潮。

王明義表示，首先持續深耕既有PC市場，強化既有優勢基礎。其次藉由在x86平台的豐富經驗，結合第三方神經處理器（NPU）策略夥伴，擬切入由輝達（NVIDIA）主導的AI邊緣運算市場，積極拓展AI應用新機會。第三，將AI能力納入工業電腦系統設計，協助客戶更快導入多元化的專業應用場景。

映泰副總林坤德表示，AI邊緣運算產品預計今年底至明年首季開始發酵，目前有超過十家新客戶展開概念驗證（POC），明年AI邊緣產品營收占比目標為從目前約10%提升至30%以上，成為未來營收與獲利主力。

延伸閱讀

輝達+鴻海強攻AI伺服器機器人製造 明年首季開始作業

美AI晶片禁令持續！ 輝達再用降規晶片B20、B40／B30搶大陸市場

海華股東會／通過每股1.5元現金股利 今年可望搭 AI 熱潮

黃仁勳揭祕與緯創合作細節 一季生產24萬台GB200

相關新聞

海華2025年全年獲利 拚增20%

無線模組廠海華（3694）昨（20）日舉行股東會，通過每股配發1.5元現金股利。董事長程建中表示，搭上AI熱潮、與母集團...

偉訓AI伺服器機櫃 第4季出貨

機殼與電源廠偉訓（3032）受惠輝達RTX50系列新顯卡推出，推升電源升級需求，來自電競電源訂單能見度已看到10月；新開...

映泰三策略 催動成長

映泰（2399）昨（20）日召開股東會，董事長王明義表示，人工智慧（AI）技術興起，將深耕既有PC市場、切入AI邊緣運算...

光鋐研發新品 兩路出擊

光鋐（4956）昨（20）日舉行股東會，受關稅政策間接影響及匯率因素，對營運展望採審慎樂觀態度。但隨著全球LED產業溫和...

奇鋐目標價 喊到870元

奇鋐受惠GB200機架順利量產顯著帶動，預估2025年第2季營收將季增24%。外資里昂指出，雖台幣升值會對毛利率造成影響...

宏達電：2026年考慮配息

宏達電（2498）昨（20）日舉行股東會，會中小股東喊話，建議Google的資金及日前處分桃園土地及建物的餘額可以用來實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。