偉訓AI伺服器機櫃 第4季出貨

機殼與電源廠偉訓（3032）受惠輝達RTX50系列新顯卡推出，推升電源升級需求，來自電競電源訂單能見度已看到10月；新開發AI伺服器機櫃新品預計今年第3季末、第4季出貨，主要供貨美系雲端服務供應商（CSP），營運注入新動能。

法人估計，偉訓下半年營運約與上半年相當，全年獲利力拚不輸去年水準，每股純益仍有4.5-5元實力。偉訓昨（20）日不評論法人預估的財務數字。

但法人指出，受惠新顯卡推出，來自電源電源需求強勁，為今年營運成長一大主力，相關產品營收占比約四成。

因應AI熱潮，偉訓透過下游EMS廠切入美系CSP大廠，預計伺服器機櫃新品下半年出貨，有望為今年營運帶來貢獻。

偉訓昨日舉行股東會，通過去年度盈餘配發2.75元現金股利，全面改選董事會。