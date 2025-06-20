奇鋐目標價 喊到870元

奇鋐（3017）受惠GB200機架順利量產顯著帶動，預估2025年第2季營收將季增24%。外資里昂指出，雖台幣升值會對毛利率造成影響，但由於GB300將於第3季量產，公司有更好時機重新談判價格，因此匯率影響可控。在展望轉強及ASIC伺服器導入液冷技術推動下，上調目標價從635元至870元，維持「優於大盤」評等。

另外，其餘外資也紛紛看好奇鋐，其中摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）皆維持「優於大盤」，目標價分別給出815元、820元，高盛維持「買進」評等，目標價779元。

里昂指出，奇鋐在雲端服務供應商（CSP）中針對GB200所用液冷元件市占率約70%至80%，在其他AI元件市占率約50%。目前ASIC伺服器主要仍用風冷，但隨其逐步轉向液冷方案，由於客製化程度提高、冷卻內容價值增加，預期這將成為其更具利潤性的市場機會。

里昂認為，未來AI伺服器中雙相液冷有望成為主流，奇鋐已積極投入相關解決方案開發。在垂直整合方面，其為中國客戶開發蒸氣腔蓋（vapour chamber lid）作為先進封裝方案一環，並憑藉組裝業務經驗，發展用於液冷系統側掛式冷卻單元等解決方案。

大摩認為，受惠ASIC伺服器專案動能增強，奇鋐預期2025年全年營收將年增約40%，高於一個月前預估的35%。2025年5月營收達98.8億元，月增9%、年增87%，單月歷史新高，並超出預期5%。這將帶動其總體營收在第2季季增20%至25%。展望第3季，出貨趨勢預計將持平或小幅成長，第4季營收可望進一步季增。