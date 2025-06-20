光鋐研發新品 兩路出擊

光鋐（4956）昨（20）日舉行股東會，受關稅政策間接影響及匯率因素，對營運展望採審慎樂觀態度。但隨著全球LED產業溫和復甦，光鋐董事長兼總經理許明森表示，車用及感測市場的強勁需求，帶來新的發展機遇。光鋐將持續聚焦此兩大領域，積極改良製程技術並研發新產品，鞏固市場競爭優勢，2025年晶粒銷售量力拚雙位數成長目標。

許明森指出，光鋐有客製化晶片尺寸的能力，從磊晶片到晶片生產皆在台灣本地，確保產品品質與穩定供貨。

在車用市場方面，鎖定中國大陸以外客戶，需求穩定上升，為公司帶來穩健的訂單成長。

他說，隨著電動車與智慧汽車的快速發展，車用顯示器與照明的升級需求顯著，光鋐憑藉技術積累和品質控管，有望持續擴大市占率，成為國際車用供應鏈的重要夥伴。