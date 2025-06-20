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威盛董座 陳文琦續任

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

威盛（2388）昨（20）日召開股東會，進行董事改選，由陳文琦續任董座。他表示，川普新政帶來高度不確定性，威盛集團將更加嚴謹審慎觀察，並採取更彈性的市場策略。

威盛去年業績創歷史新高，今年累計前五月合併營收為32.45億元，年減20.8％，首季每股純益為0.02元。

陳文琦指出，面對全球經濟與地緣政治的挑戰，威盛集團去年業績持續成長，本業獲利為近十年來的高點。從汽車到工業等領域，AI的採用顯著提升，這些增長的需求為威盛智慧產品事業部擴展車輛安全及工業危害檢測等領域開發新途徑。

陳文琦提到，旗下特殊應用IC（ASIC）設計服務廠威宏營運表現大幅成長，來自不斷擴大的客戶基礎。威盛旗下另一家威鋒電子，也維持高速傳輸與電源IC領域的領導地位。

展望今年，陳文琦認為，包括地緣政治風險、貿易保護主義、全球通膨壓力等因素，大環境嚴苛，威盛集團將更加嚴謹審慎觀察川普政策、國際政經局勢及美中貿易發展，擬訂各項計畫，採取更為彈性的市場策略，因應變局。

陳文琦強調，對市場「樂觀但保守」看待。不論是智慧車載、智慧製造等應用，以及IC設計等產業需求預期仍將持續成長。威盛集團會強化整體智慧解決方案，創造更高附加價值的在地化、客製化服務。

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