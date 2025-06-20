宏達電：2026年考慮配息

宏達電（2498）昨（20）日舉行股東會，會中小股東喊話，建議Google的資金及日前處分桃園土地及建物的餘額可以用來實施庫藏股及配息，董事長王雪紅回應，「今年會賺錢」，但是因為宏達電仍然需要很多投資，明年考慮配息及實施庫藏股。

王雪紅表示，今年年初與Google簽署協議，部分HTC的XR研發團隊加入Google，Google支付2.5億美元。按照協議，HTC的XR智慧財產權以非專屬授權方式授予Google使用，這項交易第1季完成。

外界預期，在業外收益進補下，宏達電今年全年有望終結連七年虧損，王雪紅有信心表示今年會賺錢。

王雪紅進一步表示，目前宏達電正處於起飛階段，AI是宏達電下一階段核心動能，因為還需要很多投資，尤其大型語言模（LLM）投資規模都是千億規模起跳，現在是很好的時機點。

她強調，宏達電是全球大型實境娛樂的先行者。像是《永恆聖母院》、《凡爾賽：太陽王的失落花園》與《魔幻歌劇院》等沉浸式展覽，不只帶來全新文化體驗，也證明XR在場域應用上的高度商業潛力。

此外，HTC的VIVERSE是全球首創開放式3D內容平台，6月起全面支援主流遊戲引擎，搭配無程式碼工具與AI，推動直覺式創作，讓任何人都能快速製作3D場景，應用已遍及商業、娛樂與教育場域。

至於Next Generation Communication及AIoT方面，GREIGNS團隊已協助日產汽車與多家智慧工廠導入企業專網與邊緣運算，提升效率與安全性。