海華2025年全年獲利 拚增20%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
海華董事長程建中表示，今年營收、獲利可望優於去年。記者黃晶琳/攝影
海華董事長程建中表示，今年營收、獲利可望優於去年。記者黃晶琳/攝影

無線模組廠海華（3694）昨（20）日舉行股東會，通過每股配發1.5元現金股利。董事長程建中表示，搭上AI熱潮、與母集團和碩合作發揮綜效，今年營收、獲利可望優於去年，年增率盼維持前五月營收平均成長二成水準。海華昨日下跌1.4元，收57.3元。

程建中表示，在無線通訊模組、數位影像模組已站穩腳步，未來除無線技術持續升級WiFi 7，更搭上很夯的AI熱潮，未來邊緣運算、感應器、終端設備等都需要網路連線，近年無線及數位影像模組搭配和碩各事業體應用，發揮集團綜效。

程建中指出，今年成長重點還是無線網路模組，新技術WiFi 7技術成熟，開始陸續放量，海華持續擴大應用，搶進車用、無人機、機器人等。

海華主要產品包含無線通訊模組、數位影像模組，去年貢獻營收分別為為83.6%、15.9%，主要應用筆記型電腦、遊戲機、消費性電子、穿戴式裝置、車載電子、無人機、機器人及其他物聯網產品。海華無線通訊模組在筆電市場市占率約五成，2024年無線模組出貨量達1.17億個，數位影像模組是筆電攝像頭模組產業前三名，積極拓展至電競、消費及商務教育型電腦市場，持續拓展市占率，同時搶進具價值的IoT及手持裝置。

程建中認為，過往上下半年比重約45%、55%，今年上半年客戶提前拉貨，下半年還有美關稅政策及匯率等因素，要謹慎面對，上下半年約為五五波，全年營收、獲利仍可望較去年成長。

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海華股東會／通過每股1.5元現金股利 今年可望搭 AI 熱潮

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