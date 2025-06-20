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里昂：點讚奇鋐 大調目標價至870元
奇鋐（3017）受惠GB200機架順利量產顯著帶動，預估2025年第2季的營收將季增24%。外資里昂指出，雖台幣升值會對毛利率造成影響，但由於GB300將於第3季開始量產，公司有更好的時機重新談判價格，因此匯率影響應可控。在展望轉強以及ASIC伺服器導入液冷技術的推動下，上調目標價至從635元至870元，維持「優於大盤」評等。
里昂指出，奇鋐在雲端服務供應商（CSP）中針對GB200所用液冷元件的市占率約為70%至80%，在其他AI元件的市占率則約為50%。目前ASIC伺服器主要仍採用風冷，但隨著其逐步轉向液冷方案，由於客製化程度提高、冷卻內容價值增加，預期這將成為其更具利潤性的市場機會。
並且里昂認為，由於未來AI伺服器中雙相液冷（two-phase）有望成為主流形式，奇鋐已積極投入相關解決方案的開發。在垂直整合方面，其為中國大陸客戶開發了蒸氣腔蓋（vapour chamber lid）作為先進封裝方案的一環，並憑藉其在組裝業務上的經驗，發展用於液冷系統的側掛式冷卻單元等解決方案。
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