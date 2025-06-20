威盛股東會／面對不確定性 董座陳文琦：審慎觀察、採更彈性市場策略

威盛（2388）於20日召開股東會，該公司進行董事改選，並由陳文琦續任董座。他在會中表示，川普新政帶來高度不確定性，威盛集團將更加嚴謹審慎觀察，並採取更為彈性的市場策略。

威盛去年業績創歷史新高，今年累計前五月合併營收為32.45億元，年減20.8％，首季每股純益為0.02元。

陳文琦指出，面對全球經濟與地緣政治的挑戰，威盛集團去年業績持續成長，本業獲利為近十年來的高點。由於AI的採用顯著提升，從汽車到工業等領域，均透過AI來提升效率、安全性等，這些增長的需求都為威盛智慧產品事業部擴展車輛安全及工業危害檢測等領域開發新途徑。

至於威盛旗下特殊應用IC（ASIC）設計服務廠威宏-KY（8442）方面，陳文琦提到，其營運表現大幅成長，是來自不斷擴大的客戶基礎。而威盛旗下另一家威鋒電子（6756），也維持高速傳輸與電源 IC領域的領導地位。

展望今年，陳文琦認為，川普新政帶來高度不確定性，包括有地緣政治風險、貿易保護主義、全球通膨壓力等諸多因素。面對嚴苛變動的大環境，威盛集團將更加嚴謹審慎觀察川普政策、國際政經局勢，以及美中貿易發展，在內部擬訂各項計畫，採取更為彈性的市場策略，以因應各種變局。