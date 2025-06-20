台股弱勢他仍強！亞翔法說前爆量漲停

台股20日續由空頭掌局，大盤退守21,800關，但盤面仍有10餘檔個股剽悍漲停。其中，亞翔（6139）下午將召開法說會，由於手握逾千億元訂單，營運前景審慎樂觀，且殖利率近5%，吸引多方搶進，爆量衝上漲停，成為電子族群抗空尖兵之一。

受美國推動對等關稅政策及地緣政治緊張升溫影響，加上全球各國積極推動半導體自主供應鏈政策，帶動半導體廠商加速前往東南亞設廠，進一步提升亞翔在半導體廠務工程領域的成長動能。

此外，隨著台北、新北、高雄捷運統包工程，以及桃園機場航廈土建工程等大型公共與商業工程推進，還有鵬鼎、精元電腦等企業在越南高科技廠房陸續完工並入帳，法人預期亞翔今年獲利有望持續穩健成長。

此外，亞翔受惠海內外半導體及公共工程訂單滿手，2024年每股純益18.73元創新高，董事會決議配發14元現金股利，殖利率近5%，具高殖利率題材。

台股弱勢震盪之際，資金明顯轉向具基本面與題材兼具的個股，亞翔在高科技廠務與大型公共工程雙引擎驅動下，不僅爆量攻頂，更提前為法說暖身。後續能否釋出更強接單與營收指引，將成市場關注焦點。