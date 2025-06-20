瀚荃需求爆發 展望正向
連接器廠瀚荃（8103）昨（19）日舉行股東會，公司看好受惠AI伺服器需求強勁，帶動機櫃內、機櫃外、板端與電源供應器的連接器需求爆發，加上工業產業開始復甦，光電產品需求暢旺，今年營運展望正向。
法人預估，瀚荃今年業績可望成長10%到20%，隨著高毛利AI伺服器產品出貨比重提升，獲利增幅將優於業績成長幅度。
瀚荃董事長楊超群表示，瀚荃在東南亞的生產據點布局完成，不僅提升供應鏈多元化和靈活性，更增強面對市場波動時的韌性。
瀚荃在越南、寮國等地設立生產基地，中國大陸五個廠也精簡至三個廠，將資本密集、製程技術和技術人才集中於主要廠區，以維持在供應鏈的高度韌性和效率。
楊超群認為，電動車、高速運算（HPC）、伺服器、低軌衛星等，為連接器零組件業者帶來強勁成長動能，瀚荃也投入相關的應用，提高產品附加價值，推升獲利跟著成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言