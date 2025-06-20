瀚荃需求爆發 展望正向

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接器廠瀚荃（8103）昨（19）日舉行股東會，公司看好受惠AI伺服器需求強勁，帶動機櫃內、機櫃外、板端與電源供應器的連接器需求爆發，加上工業產業開始復甦，光電產品需求暢旺，今年營運展望正向。

法人預估，瀚荃今年業績可望成長10%到20%，隨著高毛利AI伺服器產品出貨比重提升，獲利增幅將優於業績成長幅度。

瀚荃董事長楊超群表示，瀚荃在東南亞的生產據點布局完成，不僅提升供應鏈多元化和靈活性，更增強面對市場波動時的韌性。

瀚荃在越南、寮國等地設立生產基地，中國大陸五個廠也精簡至三個廠，將資本密集、製程技術和技術人才集中於主要廠區，以維持在供應鏈的高度韌性和效率。

楊超群認為，電動車、高速運算（HPC）、伺服器、低軌衛星等，為連接器零組件業者帶來強勁成長動能，瀚荃也投入相關的應用，提高產品附加價值，推升獲利跟著成長。

連接器 伺服器

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