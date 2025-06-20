震旦行董座 馬志賢接任

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
震旦行董事長馬志賢。記者陳昱翔／攝影
震旦行董事長馬志賢。記者陳昱翔／攝影

震旦行（2373）昨（19）日宣布，原董事長袁蕙華因任期屆滿改選卸任，董事會推舉由董事馬志賢出任董座，即日起生效，袁蕙華仍持續擔任震旦集團董事長一職。

震旦行昨天舉行股東常會，通過2024年財務報告，與每股配發現金股利3.7元等議案，並完成董事改選，新任董事隨後召開董事會，推選馬志賢為新任董座。

袁蕙華2018年接任震旦行董座，歷經二任後，交棒馬志賢。馬志賢畢業於台大財金系、復旦大學EMBA，在集團內任職康鈦科技董事長、震旦行發言人、震旦行董事與財務主管等職務，並在集團內任職長達25年，資歷完整。

展望下半年，震旦行表示，全球經濟因為貿易摩擦、通膨與貨幣政策困境、債務危機、地緣政治衝擊等因素，經濟動能依舊不強，為全球經濟成長帶來挑戰，公司對下半年將更審慎應對。

震旦行強調，雖然外部環境多變，該公司持續聚焦辦公生活領域，持續精進、優化、降本，並結合ESG永續潮流，提供商品與解決方案的服務，協助顧客數位轉型及低碳轉型，滿足ESG永續的需求。

從目前經營狀況來看，震旦行台灣事業經營穩健成長，中國大陸事業經營數據也呈現穩定。震旦行表示，大陸OA事業以震旦品牌解決方案「震旦安心印」為核心，結合軟體+硬體銷售，專注開發新顧客並鞏固現有老顧客，擴大經營規模。

震旦行 董事長

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