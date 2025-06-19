日月光擴產能 購買機台

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

日月光投控（3711）為強化製造量能，昨（19）日董事會決議通過，旗下日月光半導體向關聯企業牧德科技，購入自動光學檢測（AOI）及自動外觀檢測（AVI）等機器設備，以因應日月光半導體未來產能擴充需求，雙方依照詢比議價累計過去一年及未來未稅交易金額近3.4億元。

根據日月光年報，截至今年3月底，日月光半導體持有牧德約23.08%股權，是牧德最大股東。日月光投控指出，日月光半導體考量牧德為關聯企業且為設備製造及供應商，可穩定供應公司機台，並有效降低供應鏈風險，爰擬向牧德取得相關機器設備，以因應集團在CoWoS布局需求。因所購入機器設備為全新設備，本案交易價格之訂定，是以採購流程之詢比議價後所確定的價格為依據，經董事會決議通過。

牧德科技 日月光 半導體

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