毅嘉強攻光通訊市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

機構件廠毅嘉（2402）昨（19）日召開股東會，執行長曾恭勝指出，公司正積極切入光通訊市場，相關產品已在驗證中，最快明後年量產出貨，成為營收主力產品之一。

毅嘉今年前五月營收43.06億元，年增22.1%。曾恭勝指出，成長主因來自消費性產品與車用產品都有不錯表現；車用軟板受惠智慧座艙趨勢挹注，帶動需求增溫。

曾恭勝進一步解釋，在智慧座艙的設計趨勢下，目前車輛普遍配置三到四個螢幕，應用面積也大幅增加，促使車用軟板需求同步提升，預估未來車用智慧座艙螢幕使用量持續增加，對車用業務未來表現深具信心。

新事業方面，毅嘉從去年開始切入光通訊與散熱市場，而光通訊主要生產基地位於馬來西亞，估下半年就可完工，量產時間則落在明後年；而散熱產品則有小量生產，相關業務目標在2030年達到全年30億元營收。

展望下半年，曾恭勝認為，上下半年營收比重約45比55，但差異可能不像往年明顯，主因地緣政治影響，客戶拉貨時間出現變化，整體市場不確定性比較高。

營收 毅嘉 光通訊

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