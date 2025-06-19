高盛喊買華碩 目標價849元

高盛證券於最新報告中表示，熱銷電競筆電機型平均售價（ASP）為1,063美元，相較之下，第1季消費型PC／筆電的平均售價為653美元。整體而言，自2025年4月以來，多個品牌加速推出新產品，其中台廠最為看好華碩（2357），並給予「買進」的評等，目標價849元。

高盛指出，在6月的15大熱銷機型中，華碩占五款，聯想占四款，其餘來自其他品牌。整體觀察，所有熱銷機型皆已升級採用RTX 50系列平台，並受益於國家補助政策，使得價格對消費者更具吸引力。

高盛認為，相關新平台升級，將在性能上具備更優異的光線追蹤效能與增強的AI功能，對新平台所驅動的電競筆電替換潮持正面看法，預期將推動市場成長。

價格方面，高盛表示，熱銷電競筆電價格範圍落在721美元至1,500美元之間，平均售價為1,063美元，明顯高於消費型PC、筆電在2024年第4季與2025年第1季的ASP。