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藍天法說會／第2季筆電出貨優於第1季 全年目標維持「季季增」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

藍天（2362）19日舉行法說會，展望後市，藍天表示，今年第1季是營收低點，主要是因零組件缺料及消費者觀望、等待新平台上市所致，目前訂單能見度約到8月，隨著第2季搭載輝達（NVIDIA）電競新平台RTX50系列機種上市，先前遞延的訂單將在本季出貨，預估本季營收優於首季，今年全年業績目標仍是「季季增」。

以藍天產品營收比重來看，今年首季NB占81%、百腦匯則為19%，相較去年同期，NB營收比重呈現季減、年減。藍天表示，主要是因第1季藍天有零組件缺料，以及消費者等待電競新平台上市，故首季採購呈現觀望態度。

藍天今年首季NB出貨26.2萬台，從地區市場出貨量比重來看，亞太區為29%、歐洲24%、日韓為21%、中國大陸20%、美洲6%。

藍天表示，首季日韓市場表現出色，年增率達兩成，主要是因微軟Windows 10今年將停止服務，日韓企業客戶提早啟動換機潮，且因這兩個市場藍海機種比重較高，相對能提升藍天獲利。而在日韓拉貨後，藍天預期，接下來歐洲區有望接棒開啟拉貨潮。

展望後市，藍天表示，現階段訂單能見度看到8月，大陸昆山廠稼動率目前約達八成，隨著第2季搭載輝達RTX50系列電競新平台機種上市，首季遞延的訂單將在本季出貨，光4、5月份合計出貨量已超過首季表現，故此，預計本季營收表現將優於首季。

此外，大陸PC市場今年在官方國補政策加持，及「618購物節」催動買氣下，藍天預期本季大陸市場NB出貨向上，且目前當地客戶反饋都不錯。

藍天2024年在亞太與歐洲市場的雙位數成長帶動下，全年筆電出貨達190萬台、年增13%，展望2025年，藍天維持今年出貨量超過去年的目標、達200萬台以上，預計出貨動能將呈現「季季增」態勢。

針對美國市場對等關稅影響，藍天表示，藍天今年首季銷往美國不到2%，主要是以高階機種為主，為了應對關稅問題，藍天也因此將銷往美國NB委託台灣夥伴代工。另，藍天也因美國市場占比偏低，因此也沒出現多數PC廠在今年首季出現的提前拉貨潮。

營收

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