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瀚荃股東會／AI伺服器需求暢旺 今年業績可望成長10%到20%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
瀚荃董事長楊超群。記者蕭君暉／攝影
瀚荃董事長楊超群。記者蕭君暉／攝影

連接器廠瀚荃（8103）19日舉行股東會，雖然面臨匯率與關稅等不確定因素，但今年人工智慧（AI）伺服器需求強勁，帶動機櫃內、機櫃外、板端與電源供應器的連接器需求爆發，加上工業產業開始復甦，光電產品需求暢旺，法人預估，今年業績可望成長10%到20%，受到高毛利AI伺服器產品出貨比重提升，獲利幅度將優於業績成長幅度。

瀚荃董事長楊超群表示，瀚荃在東南亞地區的生產據點布局完成，不僅提升供應鏈的多元化和靈活性，更增強了面對市場波動時的韌性。瀚荃在越南、寮國等地設立了生產基地，中國大陸五個廠也精簡至三個廠，將資本密集、製程技術和技術人才集中於主要廠，以維持在供應鏈的高度韌性和效率。

楊超群認為，電動車、高速運算(HPC)、伺服器、低軌衛星等，為連接器零組件業者帶來強勁成長動能，瀚荃也投入相關的應用，提高產品附加價值，推升獲利跟著成長。

瀚荃發言人王霈蓮表示，面對匯率與關稅等不確定因素，今年業績仍兩位數成長，推動成長的主力就是伺服器與電源供應器，包括機櫃內、機櫃外與板端產品需求都很暢旺，光電產品也是成長，工業產品歷經三年的庫存調整之後，今年恢復成長，第2季將淡季不淡，第3季仍要觀察。

瀚荃今年前五個月產品營收占比，伺服器網通占34%（年成長16%）、筆電23%（年成長8%）、工業電子20%、消費電子9%（年增11%）、光電9%（年增24%）、車用電子6%、物聯網AIOT占3%。

瀚荃股東會也通過之前宣布的現金減資15％，每股返還股東現金1.5元，加上今年的配息2.8元，股東今年每股拿回4.3元現金，以目前股價計算，隱含現金殖利率逾9％，瀚荃減資後的新股本將在第3季底適用，明年的財報將以減資後股本計算，股本瘦身15％之後，法人預估，瀚荃每股稅後純益（EPS）可望重返半個股本。

股東會 AI

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