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震旦行股東會／董座更動！袁蕙華卸任 馬志賢接棒出任新董座

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
震旦行原董事長袁蕙華（圖）卸任，由馬志賢接棒新董座一職。報系資料照／記者何佩儒攝影
震旦行原董事長袁蕙華（圖）卸任，由馬志賢接棒新董座一職。報系資料照／記者何佩儒攝影

震旦行（2373）19日舉行股東常會，會中通過2024年財務報告，也決議通過盈餘分配案，每股配發現金股利3.7元。若以6月19日收盤價60.3元計算，震旦行現金殖利率達6.1%；此外，震旦行原董事長袁蕙華卸任，由馬志賢接棒新董座一職，不過袁蕙華仍擔任震旦集團董事長一職。

震旦行表示，展望下半年，全球經濟因為貿易摩擦、通膨與貨幣政策困境、債務危機、地緣政治衝擊等因素，經濟動能依舊不強，為全球經濟成長帶來挑戰，震旦行將更審慎應對。

雖然外部環境多變，震旦行仍聚焦辦公生活領域，持續精進、優化、降本，並結合 ESG 永續潮流，提供商品與解決方案的服務，協助顧客數位轉型及低碳轉型，滿足ESG永續的需求。

從目前經營狀況來看，震旦行台灣事業經營穩健成長，中國大陸事業經營數據也呈現穩定。大陸OA事業以震旦品牌解決方案「震旦安心印」為核心，結合軟體+硬體銷售，專注開發新顧客並鞏固現有老顧客，擴大經營規模；家具事業則持續加大品牌力與產品力，積極開發新品與具有競爭力的產品，尤其針對指標性的大案，以跨組織專案，全力以赴爭取得標，持續擴大市場占有率。法人預估，震旦行的經營逐季回升，績效將超越去年。

震旦行 董事長

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