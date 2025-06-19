穎崴股東會／拍板配息25元創新高 2025訂定為碳盤查行動年

穎崴（6515）19日上午於高雄楠梓科技產業園區舉行2025年股東常會，由穎崴科技董事長王嘉煌主持，會中通過2024年度財務報告，並承認2024年度營業報告書及財務報表、決議配發現金股利案等議案。

穎崴去年營收57.98億元，年增57.47%，為歷史新高；全年歸屬於母公司業主稅後淨利11.86億元，每股稅後盈餘34.31元，以上皆為TIFRS合併財務報表數字。公司董事會並通過2024年盈餘分配案，總計分配現金股利8.9億元，每股配發現金股利25元，配發金額為掛牌以來最高，股利配發率達72.87%。

2024年對穎崴來說，是極具重要里程碑意義的一年，在AI、HPC及手機客戶帶動下，2024年全年營收一舉突破55億元，來到57.98億元，稅後淨利11.86億元，營收、獲利創新高；在半導體測試座市占更是締造前所未有的佳績，穎崴躍居全球第一大半導體測試座（Test Socket）供應商，包含老化測試座（Burn-in Socket），排名全球第二。半導體產業進入高階封測時代，穎崴產品布局策略多元且完整，同時具備提供全球在地最即時的技術服務，進而掌握市場先機，在AI浪潮下，成為科技巨頭關鍵助攻的龍頭供應商。

穎崴強調，在公司持續成長、營運創高之際，同時打造優質的職場環境，吸引更多優秀人才，並與全體員工共享公司經營成果。與此同時，穎崴在ESG進度管理持續優於法規，在能源管理及溫室氣體方面，長期導入ISO14001環境管理系統，更於去年第3季開始導入ISO14064-1，提前並主動進行碳盤查，以2024年作為基準年，每年要減碳1%、再生能源使用占總用電量比率5%的中長期目標，並將2025年訂定為「碳盤查行動年」。