快訊

安泰銀主辦陶朱隱園聯貸又踩雷 業界解讀為何頻失手

沒有言論自由了？法國極右派如何扭曲語言削弱民主

MLB／大谷翔平連8打數無安打 道奇靠史密斯再見轟豪取5連勝

穎崴股東會／拍板配息25元創新高 2025訂定為碳盤查行動年

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
穎崴科技2025年股東會。圖／公司提供
穎崴科技2025年股東會。圖／公司提供

穎崴（6515）19日上午於高雄楠梓科技產業園區舉行2025年股東常會，由穎崴科技董事長王嘉煌主持，會中通過2024年度財務報告，並承認2024年度營業報告書及財務報表、決議配發現金股利案等議案。

穎崴去年營收57.98億元，年增57.47%，為歷史新高；全年歸屬於母公司業主稅後淨利11.86億元，每股稅後盈餘34.31元，以上皆為TIFRS合併財務報表數字。公司董事會並通過2024年盈餘分配案，總計分配現金股利8.9億元，每股配發現金股利25元，配發金額為掛牌以來最高，股利配發率達72.87%。

2024年對穎崴來說，是極具重要里程碑意義的一年，在AI、HPC及手機客戶帶動下，2024年全年營收一舉突破55億元，來到57.98億元，稅後淨利11.86億元，營收、獲利創新高；在半導體測試座市占更是締造前所未有的佳績，穎崴躍居全球第一大半導體測試座（Test Socket）供應商，包含老化測試座（Burn-in Socket），排名全球第二。半導體產業進入高階封測時代，穎崴產品布局策略多元且完整，同時具備提供全球在地最即時的技術服務，進而掌握市場先機，在AI浪潮下，成為科技巨頭關鍵助攻的龍頭供應商。

穎崴強調，在公司持續成長、營運創高之際，同時打造優質的職場環境，吸引更多優秀人才，並與全體員工共享公司經營成果。與此同時，穎崴在ESG進度管理持續優於法規，在能源管理及溫室氣體方面，長期導入ISO14001環境管理系統，更於去年第3季開始導入ISO14064-1，提前並主動進行碳盤查，以2024年作為基準年，每年要減碳1%、再生能源使用占總用電量比率5%的中長期目標，並將2025年訂定為「碳盤查行動年」。

股利 穎崴 營收 半導體

延伸閱讀

三地能源衝刺太陽能業務

2025報稅／企業報稅附件 7月底前上傳

證交所13日股東常會 將討論股利6元案

榮剛營收／5月達10.27億元 上半年營運持續穩健

相關新聞

穎崴股東會／拍板配息25元創新高 2025訂定為碳盤查行動年

穎崴（6515）19日上午於高雄楠梓科技產業園區舉行2025年股東常會，由穎崴科技董事長王嘉煌主持，會中通過2024年度...

台積電陷貼息第6天！盤中跌破5日線最低來到1,030元

台積電（2330）於12日除息迄今陷入貼息第6個交易日，隨著台積電ADR收黑，19日盤中台積電跌破5日線最低來到1,03...

智伸科蛻變 強攻三領域

智伸科（4551）董事長林正盛昨（18）日指出，2025年將是公司重要的蛻變年，在多元事業體布局發展策略下，已為企業長遠...

jpp出貨旺 AI機櫃供不應求

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（18）日召開股東會，董事長鍾國松指出，公司旗下二大業務AI與航太...

台揚改選 建漢未列董事

衛星通訊廠台揚（2314）昨（18）日股東會，全面改選，董事長謝其嘉表示，隨大客戶發射新衛星，台揚為獨家供應商，可望推升...

精成科瞄準 AI、半導體

華科集團瀚宇博旗下精成科（6191）昨（18）日召開股東會，董事長焦佑衡表示，精成科併Lincstech有助開拓AI伺服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。