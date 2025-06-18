股東會前好消息！楠梓電處分滬士電股票 估獲利逾3.8億元

老牌PCB廠商楠梓電（2316）19日將召開股東常會，今日先公告，日前子公司出售滬士電股票預計處分12,000,000股以內股票，截至目前累計實際交易數量為3,250,000股。估計處分利益新台幣3億8,180萬4千元(實際數字以會計師查核數字為主)。取得或處分之具體目的為整體營運策略及資金之運用。

楠梓電今日補充1月23日代子公司Wus Group Holdings Co.,Ltd公告董事會 決議出售大陸投資事業滬士電子公司12,000仟股以內股票事宜，事實發生日：自民國114/6/16至民國114/6/18，交易數量：3,250,000股，每單位價格：平均人民幣41.6998元，交易總金額：人民幣135,440,805.864元，交易相對人：大陸深圳證券交易所二級市場投資者。

楠梓電公告，估計處分利益新台幣381,804千元(實際數字以會計師查核數字為主)深圳證券交易所達成的交易於成立時生效，買賣雙方必須承認交易結果，履行清算交割義務後收款。