台揚改選 建漢未列董事

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

衛星通訊廠台揚（2314）昨（18）日股東會，全面改選，董事長謝其嘉表示，隨大客戶發射新衛星，台揚為獨家供應商，可望推升營運成長，轉虧為盈是重大目標。

全面改選後，新任董事為謝其嘉、吳永欽、台揚營運副總吳明宗，獨董為Golub Drakulovic、楊國強、蔡麗清、馮蜀輝。至於台揚最大股東建漢、第二大股東人稱「凱基松山哥」廖學邦，均未進入台揚董事會。據了解，廖學邦是今年3月底進場，當時台揚因被打入「全額交割」連八個交易日跳空跌停時大筆買入。台揚昨日股價跌0.27元，收7.18元。

台揚表示，將辦理私募案，積極尋求泛鴻海集團及網通廠成策略投資人，降低財務壓力。

台揚股東會通過辦理私募無擔保可轉換公司債及私募案，總經理吳永欽表示，將尋求泛鴻海集團及台灣網通廠成為私募策略股東，已經與多家潛在股東接觸，希望儘速有好消息。

董事長 股東會 網通廠

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