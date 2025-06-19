jpp出貨旺 AI機櫃供不應求

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（18）日召開股東會，董事長鍾國松指出，公司旗下二大業務AI與航太零組件均出貨暢旺；其中，AI機櫃供不應求，訂單能見度已直達年底，整體營運樂觀。

鍾國松表示，受惠客戶對AI伺服器需求暢旺，推升公司在AI機櫃、水冷零組件與CDU模組均持續成長。

jpp昨日召開股東常會，除順利通過財報及盈餘分派案，也重新選任新一屆董事會及獨立董事，董事長鍾國松續任董座職務。

jpp前五月營收中，約五成來自AI伺服器相關，航太則約占二成。鍾國松表示，公司目前正積極物色一家歐系航太鈑金廠，預估下半年可完成收購，並將認列相關營收，屆時航太與AI伺服器營收比重將各占五成，成為明、後年業績成長雙引擎。

針對AI業務拓展，鍾國松透露，看好伺服器機櫃拉貨動能，單月出貨量已翻了三倍以上，AI伺服器能見度看至年底，公司下半年持續擴建噴烤漆廠，2026年挑戰機櫃單月出貨量翻五倍。