智伸科蛻變 強攻三領域

智伸科（4551）董事長林正盛昨（18）日指出，2025年將是公司重要的蛻變年，在多元事業體布局發展策略下，已為企業長遠營運奠定堅實基礎，其中，新能源車、AI與機器人、智慧醫療等領域，將是發展重點。

智伸科昨日股東會，由董事長林正盛主持，會中承認2024年度營業報告書、財務報表案以及通過各項討論事項，並承認通過2024年盈餘分配案，每股現金股利4.2元，現金配發率逾五成，已連11年配發現金。

林正盛表示，以目前在手訂單觀察，旗下汽車事業部產品結構已加速轉型，出貨主力由傳統車款轉向電動車、氫能源車及油電混合車等新能源車型關鍵零組件。

同時，醫療事業部逐步迎來明顯復甦，現有客戶拉貨動能逐步回溫，此外，針對AI手術機器人、智慧醫療機械手臂所需之精密零組件，也預計將自2025年下半年起出貨，為營運挹注動能。