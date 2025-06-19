晶相光耕耘車用商機
影像感測IC廠晶相光（3530）昨（18）日召開股東會，董事長何新平表示，過去原本銷售重心聚焦中國大陸，這幾年開始擴大海外市場銷售量，獲利相對較好，同時將持續耕耘車用市場，擴大營運利基。
面對外在經濟情勢多變，何新平表示，晶相光將持續開發影像感測技術差異化，拓展更多市場應用，以擴大市占率。預期今年出貨量在新產品等因素帶動下，將比 2024年成長。
晶相光連兩年陷入虧損，今年累計前五月合併營收6.7億元，年增5.4％，單季已轉盈，首季每股純益0.16元。法人估計，本季業績有望季增，但外在變數太多，下半年情勢仍未明。
何新平指出，今年將持續深耕安防監控、車用電子、消費性電子及生物晶片等影像感測器領域，並積極導入研發低功耗技術，應用於AI視訊產品等，以提升影像感測器的智慧化以及能源效率。
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