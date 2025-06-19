力積電 DRAM訂單滿手

DDR4規格DRAM近期逆勢成為奇貨可居，不僅報價及價格都同步上漲，業界傳出，不僅OEM／ODM大廠搶攻現有貨源，包含台灣、中國記憶體IC設計廠都加大投片力道，使力積電（6770）DRAM代工產能滿載。法人預期，力積電DRAM代工訂單滿手效應下，下半年營運有望轉盈。

力積電表示，近期明顯感受到需求強勁，推升DRAM代工產能的產能利用率，從先前七成左右來到滿載。業界指出，DRAM市場近期吹起DDR4旋風，不僅單季報價已上漲逾兩成，且第3季合約報價看漲雙位數，這波商機可望一路延續到年底，現階段OEM／ODM廠除了不斷向模組廠及通路商大筆收購現有貨源之外，為避免下半年面臨斷貨窘境，更開始要求記憶體IC設計廠加大投片力道。

由於DDR4需求緊缺，業界人士透露，OEM／ODM廠要求台灣及中國的記憶體IC設計廠下訂大筆訂單，讓力積電近期DRAM代工產能利用率從原先七成，現在已達滿載。

根據研調機構集邦科技（TrendForce）旗下專業報價網站DRAMeXchange昨（18日）最新報價，DDR4 16Gb (1Gx16)3200和DDR4 16Gb (2Gx8)3200都上漲逾8%，均價分別為10美元和7.6美元，DDR4 8Gb (512Mx16) 3200更上漲9.26%，均價站上4.852美元。